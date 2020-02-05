В WADA ответили на информацию об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на информацию об отстранении сборной России по футболу от чемпионата мира 2022 года. Заявление представителей организации приводит РИА Новости.

В WADA подтвердили, что чемпионат мира по футболу входит в число крупных международных соревнований. В организации подчеркнули, что в случае если Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердит решение WADA от 9 декабря, то отечественные футболисты смогут выступить только в нейтральном статусе.

Об отстранении сборной России от ЧМ-2022 сообщил арабский телеканал beIN SPORTS. В Международной федерации футбола (ФИФА) информацию не подтвердили, официального ответа от WADA на данный момент не поступало.

В декабре прошлого года исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года. Глава комиссии по соответствию агентства Джонатан Тэйлор заявил, что сборная России в случае выхода в финальную часть мундиаля-2022 сможет выступить на турнире только в нейтральном статусе.

РУСАДА не согласилось с санкциями WADA. В ближайшее время в CAS в Лозанне начнется разбирательство. До вердикта суда решение агентства не вступит в силу.

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