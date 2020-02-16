Четырехкратный олимпийский чемпион объяснил критику норвежцев в адрес Логинова

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Эмиль Хегле Свенсен в эфире «Матч ТВ» прокомментировал критику соотечественников Йоханнеса и Тарьея Бе в адрес россиянина Александра Логинова.

Свенсен объяснил, что Бе резко отреагировали на победу Логинова на чемпионате мира из-за резкого улучшения результатов спортсмена. «Логинов еще не бежал так быстро в этом сезоне. Братья не понимают, с чего такие изменения. Это их разочаровало больше всего», — добавил он.

Бывший биатлонист посчитал, что Логинову нелегко участвовать в соревнованиях, так как соперников раздражают его победы. «Даже выиграв золото, он не выглядел счастливым. Чтобы смягчить ситуацию, надо сказать что-то вроде: я сожалею и готов поговорить с вами. Он это сказал. Думаю, все должно наладиться», — подытожил он.

Логинов завоевал две медали на чемпионате мира в итальянском Антхольце: 15 февраля он выиграл золото в спринте, 16 февраля — бронзу в гонке преследования.

После победы в спринте ряд иностранных биатлонистов выступил с критикой в адрес Логинова. В частности, норвежцы братья Бе вспомнили о дисквалификации россиянина 2014 года и посчитали его победу нечестной и недостойной.

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