Судья упал плашмя вместе с отправленным в нокаут боксером

ThaiCh8 : ช่อง 8 / YouTube

Во время поединка по тайскому боксу под эгидой промоушена Muay Thai Super Champ Со Соваратхана из Камбоджи отправил в глубокий нокаут Неймара Паеминбури из Таиланда. Видео появилось на YouTube-канале ThaiCh8.

Во втором раунде Соваратхана нанес Неймару удар локтем в челюсть и нокаутировал его. При этом вместе с Паеминбури плашмя на настил упал судья Ситтичай Инеяд. Он успел поймать голову спортсмена и уберечь его от сильного удара об пол. В итоге боксера привели в чувство прямо на ринге.

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