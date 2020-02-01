«Главному негодяю» UFC устроят бой за чемпионский пояс

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что в планах промоушена свести в октагоне американцев Хорхе Масвидаля и Камару Усмана. Об этом сообщает MMA Fighting.

Уайт подчеркнул, титульный поединок может пройти в июле. «Если Масвидаль победит, организуем ему первую защиту в Майями», — добавил глава UFC.

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Масвидаль, который является обладателем пояса «главного негодяя» UFC, вступил в перепалку с Усманом на одном из мероприятий. Инцидент произошел 29 января.

В своем последнем поединке Масвидаль одержал победу над Нэйтом Диасом 2 ноября 2019-го. Тогда американец получил пояс «главного негодяя» организации, учрежденного специально для данного поединка.

Масвидаль — рекордсмен UFC. Ему удался самый быстрый нокаут в истории организации: он победил соотечественника Бена Аскрена за пять секунд.

Усман — действующий чемпион UFC в полусреднем весе. Он забрал пояс у американца Тайрона Вудли.

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