Соперник боксера Дадашева побьется с россиянином

Пуэрториканский боксер Сабриель Матиас побьется с россиянином Петросом Ананяном перед поединком американца Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри. Об этом сообщает Boxing Scene.

27-летний пуэрториканец и Ананян проведут бой в первом полусреднем весе. Боксерский вечер пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе.

В главном поединке вечера сойдутся тяжеловесы Фьюри и Уайлдер. Они побьются за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Первый поединок, который прошел в декабре 2018-го, завершился вничью.

В июле 2019-го Матиас отправил в технический нокаут российского боксера Максима Дадашева. Спустя несколько дней россиянин скончался, не приходя в сознание. Как выяснилось позже, еще во время поединка Дадашев перенес инсульт. Матиас отказался от гонорара за победу над российским спортсменом.

В активе Матиаса 15 побед и ни одного поражения. Ананян уступил в профессиональном боксе лишь дважды. На счету россиянина 14 побед и две ничьи.

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