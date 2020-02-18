Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о разработке плана против ислама, произнося речь, посвященную борьбе с сепаратизмом и радикализацией. Его слова во вторник, 18 февраля, приводит ТАСС.

По его словам, разработка такого плана стала бы большой ошибкой, так как не идет речи о том, чтобы заклеймить какую-либо религию. «То, что мы должны сделать, не является, как я иногда слышу от некоторых, планом против ислама», — добавил французский лидер.

Также Макрон заявил, что исламистский сепаратизм несовместим со свободой и равенством, а также с единством нации. По его словам, нельзя смириться с тем, что кто-то отказывается пожать руку женщине из-за ее пола. Он добавил, что в республике нельзя требовать свидетельства о девственности для вступления в брак. Президент напомнил, что законы религии нельзя ставить выше законов республики и призвал бороться с иностранным влиянием в религиозной сфере.

Ранее в феврале Макрон описал два сценария взаимодействия европейских стран с Россией. В первую очередь, по его словам, Европа способна действовать в отношениях с Россией «еще более жестко» и наращивать против нее давление. С другой стороны, у европейских лидеров есть возможность расширить стратегический диалог с Москвой, не отступая от своих ценностей и сохранив влияние. Французский лидер подчеркнул, что второй вариант более предпочтителен.

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