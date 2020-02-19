Переживший инфаркт Касильяс ушел из футбола

Испанский вратарь Икер Касильяс, выступавший за португальский «Порту», завершил спортивную карьеру. Об этом сообщает Goal.com.

Информацию подтвердил президент «Порту» Жорже Нуно Пинто да Кошта. Касильяс не станет возобновлять выступления после инфаркта, который он пережил в мае 2019-го. Испанец планирует баллотироваться на пост главы Королевской испанской футбольной федерации.

Касильяс пережил сердечный приступ 1 мая прошлого года. Футболисту стало плохо во время тренировки. Испанец был госпитализирован и перенес операцию. После случившегося врач-кардиолог Хуан Антонио Корбалан заявил, что голкипер не сможет возобновить спортивную карьеру. Несмотря на это, в августе 2019-го Касильяс заговорил о планах вернуться в футбол.

Касильяс известен по выступлениям за мадридский «Реал», в составе которого он пять раз выигрывал чемпионат Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА. В составе сборной выигрывал чемпионат мира и дважды европейское первенство.

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