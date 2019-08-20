Переживший инфаркт Касильяс решил вернуться в футбол

Испанский голкипер Икер Касильяс решил возобновить спортивную карьеру после сердечного приступа, который он пережил в мае на тренировке «Порту». Об этом сообщает A BOLA.

38-летний испанец пройдет ряд медицинских тестов в декабре. По итогам будет принято решение относительно дальнейшего выступления Касильяса за португальский клуб.

17 мая британский The Independent сообщил о том, что голкипер «Порту» принял решение завершить карьеру. Сам Касильяс в тот же день опроверг данную информацию.

Футболисту стало плохо во время тренировки португальской команды 1 мая. Футболист пережил срочную операцию на сердце и спустя пять дней был выписан из больницы.

Касильяс известен по выступлениям за мадридский «Реал». В составе сливочных он пять раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды завоевывал Суперкубок УЕФА. Выступая за сборную Испании, Касильяс выигрывал чемпионат мира и дважды чемпионат Европы.

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