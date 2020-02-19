Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»

Российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в душе. Она опубликовала черно-белый снимок в своем Instagram-аккаунте.

Под постом артистка оставила несколько ироничных хештегов и пошутила по поводу скандала, разгоревшегося из-за «Текста» — фильма, в котором она появилась в интимной сцене. «После "Текста" не отмыться», — написала она.

Асмус также поиронизировала над комментариями по поводу ее худобы, поставив хештег #накормитеасмус. Кроме того, она процитировала пользователей, которые после выхода «Текста» начали писать, что не завидуют ее мужу, комику Гарику Харламову.

Осенью Кристина Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме «Текст». Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы.

Позднее ее вновь раскритиковали из-за страстной сцены с Егором Кридом в его клипе Love is. В нем артистка прижимает певца к стенке и, тяжело дыша, приближается губами к его лицу. В комментариях пользователи принялись жалеть Харламова, начали предрекать паре скорый развод, а также оскорблять актрису, заявляя, что она «пошла вразнос».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!