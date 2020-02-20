Определены города России с активно переезжающими в Москву жителями

Среди покупателей квартир в Москве, прибывших из российских регионов, наибольшее число — жители Санкт-Петербурга, следует из материалов сервиса по продаже недвижимости BuyBuyHouse, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, петербуржцы заключают 13,3 процента от общего числа «региональных» сделок с вторичным жильем в российской столице. Вторую строчку списка занимают выходцы из Ставрополя (13 процентов покупок), третью — зарегистрированные в Волгограде (11,7 процента), четвертую — жители Саратова (10 процентов), пятую — Нижнего Новгорода (также 10 процентов сделок). Кроме того, в топ-10 городов с активно переезжающими в Москву жителями попали выходцы из Иваново, Краснодара, Самары, Уфы и Ростова-на-Дону.

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Риелторы определили два основных фактора, которыми при выборе жилья руководствуются клиенты из провинции: это цена объекта и близость метро, либо Московских центральных диаметров (МЦД). «Если квартира доступна в рамках того бюджета, который был изначально определен клиентом, то сделка, как правило, заключается, — указывают в BuyBuyHouse. — Также очень важна для "регионалов" транспортная доступность объекта. Если в пешей доступности от дома есть метро, или оно должно появится в ближайшей перспективе, то это также огромный плюс».

Ранее сообщалось, что по итогам января 2020 года в Москве проведено на 19 процентов меньше, чем в том же месяце 2019-го, сделок с вторичной недвижимостью. По сравнению с показателем за декабрь 2019 года число сделок с готовыми квартирами в городе обвалилось почти на 50 процентов.

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