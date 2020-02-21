Экс-министра обороны Украины предложили посадить за призывы жечь машины в Москве

Гособвинение попросило приговорить бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к девяти годам в колонии общего режима за призывы к ведению террористической деятельности на территории России. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.

По данным следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года в ходе прямого эфира на одном из украинских телеканалов Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории России. Он предлагал подрывать автомобили в Москве и Таганроге, а также пускать под откос поезда в приграничных с Украиной регионах.

В декабре 2017 года Следственный комитет России (СКР) возбудил против министра обороны Украины уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Анатолий Гриценко был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В настоящий момент он находится на территории Украины. Его дело рассматривается во втором западном окружном военном суде Москвы.

17 июля 2019 года сообщалось, что лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам.

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