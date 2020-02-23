Американский ракетный эсминец вошел в Черное море

Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross), оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
В центре подчеркнули, что судна Черноморского флота контролируют действия эсминца.
24 декабря сообщалось, что такой же эсминец заходил в Одесский морской порт.
30 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении увеличить свое присутствие в Черноморском регионе, так как он имеет стратегическое значение. По словам Столтенберга, присутствие кораблей Североатлантического альянса в Одессе является подтверждением важности Черного моря для организации, а также демонстрирует поддержку Украине.
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