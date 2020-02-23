Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что российские войска получат самое современное оружие, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы. «Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит — укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы», — сказал Путин.

Также президент подчеркнул, что многие образцы российских вооружений не имеют аналогов в мире.

Ранее в феврале Путин рассказал о работе российских ученых по замене ядерного оружия. «Это может быть оружие на новых физических принципах. (...) Ядерный статус не вечный. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии», — сказал он.

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