Стал известен размер премиальных затравленного Логинова на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов заработал 46,5 тысячи евро премиальных на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник телеканала отмечает, что лидером у мужчин стал норвежец Йоханнес Бе, получивший 90,5 тысячи евро. Он заработал меньше соотечественницы Марте Рейселанд, которая оказалась лидером по сумме призовых среди всех участников. Биатлонистка за свое выступление получила 99 тысяч евро.

Все суммы указаны без учета налогов. Общий призовой фонд соревнований в 2020 году составил 1,2 миллиона евро. Наибольшая сумма выделялась за победу в личной гонке — 25 тысяч.

22 февраля Логинов заявил, что может уйти из спорта из-за постоянной травли со стороны иностранных биатлонистов. Утром в тот день в его гостиничном номере в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России заявили, что итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что Александр Касперович, тренер Логинова, воспользовался аккредитацией, выданной украинскими коллегами. При этом карабинеры были предупреждены о дисквалификации Логинова за нарушение антидопинговых правил в 2014-м.

Из-за допингового скандала россиянин регулярно подвергается критике со стороны иностранных коллег. Так, после победы в спринте на чемпионате мира норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира. С последней гонки на соревнованиях Логинов снялся.

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