Стариков в Туркмении часами заставляли репетировать в честь визита президента

Стариков в Туркмении часами заставляли репетировать и строиться в честь визита президента страны в город Туркменабад. Об этом пишет «Хроника Туркменистана».

Гурбангулы Бердымухамедов приезжал в пятницу, 21 февраля, чтобы открыть новую мечеть. За неделю до этого местные власти начали в авральном режиме приводить город в порядок и реставрировать здания на центральных улицах. На территории старой мечети для аксакалов устроили тренировки: каждый из них должен был запомнить где стоит и что делает в тех или иных случаях.

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За день до приезда президента старейшин созвали на новую репетицию. Она продолжалась с 17 до 23 часов. Все это время старикам не разрешали ни пить, ни есть. Самые уважаемые из них должны были лично приветствовать Бердымухамедова, а сельские старейшины — молча стоять сзади в качестве статистов.

Во время очередной репетиции одному из мужчин, страдавших от диабета, стало плохо — он упал и потерял сознание. Однако сотрудники Министерства национальной безопасности запретили другим старейшинам оказывать первую помощь и приказали всем оставаться на местах. Пострадавшего уволокли сотрудники полиции за территорию, и только там медиков пустили к потерпевшему.

Но, несмотря на изнурительные тренировки, по неизвестной причине встретить президента отправили лишь нескольких старейшин. Остальным приказали ждать на втором этаже здания. Спуститься аксакалам позволили только тогда, когда началась съемка телесюжета о благотворительном обеде.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил в качестве диджея на новогоднем шоу. Глава государства встал за пульт, исполнил несколько песен, спел вместе с местными исполнителями и подыграл им на музыкальных инструментах.

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