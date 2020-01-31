Коронавирус в Туркмении начали выкуривать верблюжьей колючкой

В Туркмении начали проводить дезинфекцию помещений общего пользования для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (туркменская служба «Радио Свобода»).

Для этого помещения школ, детских садов и больниц окуривают верблюжьей колючкой.

Семейным врачам поручили совершать обход своих участков. Также сформированы специальные группы для борьбы с вирусами. При этом официально не говорится о том, что эти меры предпринимаются для противодействия именно китайскому коронавирусу.

Верблюжья колючка — народное средство, уже давно применяемое в Туркмении для обеззараживания помещений. Использование народных лекарственных средств и трав пропагандирует президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

По последним данным, всего от коронавируса 2019-nCoV погибли 213 человек, заражено почти десять тысяч. Полностью справиться с болезнью удалось 170 пациентам, они уже выписаны. Большинство случаев инфицирования произошло в КНР, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии.

Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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