Госзакупки в Чечне замкнулись на себя

В Чечне госзакупки по итогам 2019 года фактически замкнулись на себя — республика оказалась лидером среди регионов страны по доле государственных контрактов, заключенных с местными компаниями, свидетельствуют результаты проверки Счетной палаты.

В Чечне почти 90 процентов государственных контрактов получает местный бизнес. Около 3,7 процента контрактов в прошлом году получили предприниматели из Москвы, 2 процента — бизнесмены Ставропольского края, 4,9 процента — представители всех остальных регионов.

На втором месте рейтинга по региональному протекционизму оказался Татарстан, где 85,4 процента госконтрактов заключены с местным бизнесом, на третьем месте — Дагестан с 77,6 процента. В топ-5 также вошли Омская и Воронежская области — 76,8 и 76,5 процента соответственно.

Чечня оказалась лидером не только по количеству, но и по сумме заключенных внутренних госконтрактов. На местный бизнес пришлось 90,5 процента всего объема госзаказа. На втором месте Карачаево-Черкесия (86,1 процента), на третьем — Татарстан (85,7 процента).

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