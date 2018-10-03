Определены самые дотационные регионы России

Самые большие дотации в следующем году получат Дагестан, Якутия и Камчатка. Как следует из проекта федерального бюджета на 2019 год, Дагестану перечислят 66,3 миллиарда рублей, Якутии — 46,9 миллиарда рублей, Камчатскому краю — 37,4 миллиарда рублей.

Также в пятерку лидеров вошли Чечня с дотациями в 30,4 миллиарда рублей и Алтайский край — 28,6 миллиарда рублей.

Как сообщает РБК со ссылкой на расчеты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), максимальный прирост дотаций в следующем году покажут 13 регионов. Для них ассигнования решили поднять на 15 процентов. Это Марий Эл, Томская, Кировская, Оренбургская, Псковская, Астраханская, Калининградская, Новгородская и Ярославская области, Ставропольский край, Крым, Чукотка и Кабардино-Балкария. Для Чечни размер дотаций решили увеличить на 12,4 процента. Субсидии Дагестана поднялись на 12,2 процента, а Севастополя — на 11,8 процента.

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Хотя с 2014 по 2019 год пятерка лидеров по получению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в номинальном объеме не менялась, доля средств, которые им перечисляются из федерального бюджета сокращается. Если в 2014 году на Дагестан, Якутию, Камчатку, Чечню и Алтайский край приходилось 37,3 процента дотаций, то в следующем году этот показатель сократится до 30,8 процента.

В сентябре отмечалось, что ряд регионов могут столкнуться с падением валового регионального продукта. По расчетам Минэкономразвития, ВРП Чечни сократится на 2,5 процента, Ингушетии — на 2,2 процента, Костромы — на 2,3 процента, а Сахалинской области — на 1,3 процента.

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