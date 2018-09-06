Названы самые бережливые регионы России

Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Башкирия признаны самыми эффективными регионами России с точки зрения налоговой политики. К такому выводу пришли эксперты PwC по результатам исследования, итоги которого опубликованы на сайте компании.

Авторы рейтинга анализировали семь показателей. Среди них развитость патентной системы налогообложения, применение патентов для мигрантов, ставка транспортного налога и налоговая задолженность резидентов субъекта. Также учитывалось, используется ли в регионе расчет налога на имущество организаций и физлиц в зависимости от кадастровой стоимости.

Наконец, эксперты PwC оценивали, насколько эффективно в регионах предоставляются налоговые льготы и какие источники для этого используются: собственный бюджет или дотации от федерального центра. Более высокий балл присуждался самым эффективным.

В итоге Москва набрала 196,8 балла, Ханты-Мансийский автономный округ — 184,8 балла, Башкирия — 172 балла. Третье место Башкирии стало неожиданностью, поскольку регион является дотационным, указывают составители рейтинга. Однако аналитики учли, что власти республики «крайне аккуратно относятся к раздаче налоговых льгот и преференций».

Также в первую пятерку вошли Сахалинская (171,4 балла) и Новосибирская (169,7 балла) области. Все лидеры списка первыми начали производить расчет налога на имущество исходя из его кадастровой стоимости, а также установили прогрессивную шкалу транспортного налога для автомобилей высокой мощности, обеспечив тем самым рост налоговой базы.

Среди отстающих регионов оказались Астраханская и Смоленская области, а также Северная Осетия с результатами 76,4, 75,9 и 68,9 балла соответственно.

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