Путин счел налог на роскошь разрушительным

Президент России Владимир Путин в ходе своего телеобращения к нации негативно оценил перспективу введения прогрессивной шкалы подоходного налога ради изыскания дополнительных средств на выплату пенсий. Текст заявления главы государства опубликован на сайте Кремля.

По его словам, правительство тщательно прорабатывало возможность применения этой и других мер. «Оказалось, что, по сути, ничего кардинально они не решают. В лучшем случае просто латают дыры. Или того хуже, несут разрушительные последствия для экономики страны в целом», — сказал президент.

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Путин привел пример, согласно которому 20-процентная ставка налога на высокие доходы может дать порядка 75-120 миллиардов рублей в год. «Этих средств, в лучшем случае, хватит на шесть дней. Потому что ежедневная, я хочу это подчеркнуть, ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 миллиардов рублей», — добавил он.

Помимо этого, глава государства счел неэффективными такие меры поддержки пенсионной системы, как продажа части государственного имущества, дополнительное налогообложение нефтяников и энергетиков, а также более активное использование резервных фондов.

В своем обращении к россиянам Путин объявил о смягчении предложенной правительством пенсионной реформы. По решению президента возраст выхода на пенсию для женщин будет повышен не до 63, а до 60 лет. Для мужчин его предполагается оставить на уровне 65 лет, как и было задумано в кабинете министров. Кроме того, глава государства пообещал сохранить некоторые льготы и ввести новые.

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