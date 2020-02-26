Столкновение двух российских теплоходов попало на видео

Два теплохода столкнулись друг с другом на реке Дон. Видео инцидента появилось на YouTube-канале Следственного комитета России.
По информации ведомства, сухогруз «Жадеит» столкнулся с танкером «Лерик» неподалеку от Ростова-на-Дону. В носовой части первого судна образовалась вмятина небольшого размера, а у второго произошел разрыв корпуса.
Никто из пассажиров не пострадал. Проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента.
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