Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 27 февраля.

Парламентарий напомнил, что история хранит множество неудачных попыток захвата российских территорий. «Но недолог и бесславен путь подобных "гениев": и перехватить не удалось, и выйти из России, что называется, с целыми костями», — сказал Бальбек.

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Ранее в четверг вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что план по возвращению контроля над полуостровом состоит из 12 шагов. Согласно последнему из них, Крым «выскользнет из ослабевших рук России».

26 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы «на 100 процентов едины» во мнении, что Крым является частью Украины. Он подчеркнул, что не собирается отказаться от полуострова в обмен на прекращение военного конфликта в Донбассе.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Киев, США и ряд стран Евросоюза считают эту территорию аннексированной. Москва заявляет, что голосование проходило в соответствии с нормами международного права, и не считает российский статус полуострова темой для дискуссий.

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