Емельяненко предостерег соперника и показал его «летающую по рингу голову»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко предостерег своего соперника Магомеда Исмаилова. Видео появилось в Instagram спортсмена.
Емельяненко показал, что будет происходить во время боя с Исмаиловым. «Вот она, лысая голова. Вот так голова лысого будет летать по рингу. Готовься, лысый, готовься», — сказал он.
Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок между спортсменами должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat 107.
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