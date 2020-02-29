Емельяненко предостерег соперника и показал его «летающую по рингу голову»

Готовься лысый, готовься! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #mma Фото опубликовано @alexemelyanenko

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко предостерег своего соперника Магомеда Исмаилова. Видео появилось в Instagram спортсмена.

Емельяненко показал, что будет происходить во время боя с Исмаиловым. «Вот она, лысая голова. Вот так голова лысого будет летать по рингу. Готовься, лысый, готовься», — сказал он.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок между спортсменами должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat 107.

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