Российский биатлон выступил с обвинениями в адрес IBU из-за обысков у Логинова

Союз биатлонистов России (СБР) выступил с обвинениями в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце. Текст заявления доступен на сайте организации.

В СБР попросили IBU предоставить официальную позицию по поводу действий, которые привели к обыскам. В открытом письме отмечается, что ни оргкомитет, ни члены исполкома международного союза даже не пытались смягчить ситуацию вокруг сборной России. «В действии (а точнее — бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия», — заявили представители СБР.

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22 февраля в гостиничном номере Логинова в Италии в 6 утра прошли обыски. Проверки были вызваны тем, что тренер спортсмена Александр Касперович воспользовался аккредитацией, выданной украинцами. Позднее в этот день Логинов участвовал в эстафете на чемпионате мира, где сборная России заняла четвертое место. 23 февраля биатлонист снялся с масс-старта, сославшись на психологическую неготовность.

В IBU подтвердили, что обратились в итальянскую полицию для проверки Логинова и Касперовича. При этом в организации настаивают, что не подавали жалоб и не требовали никаких действий от правоохранительных органов в отношении россиян.

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