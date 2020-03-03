На Бали госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина и еще несколько путешественников госпитализировали на индонезийском острове Бали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает портал Detiknews со ссылкой на главу управления здравоохранения провинции Кэтута Суарджайю (Suarjaya).

По его словам, пятерых иностранцев, в том числе туриста из России, отправили в больницу для сдачи анализов на коронавирус. Результаты тестов еще не получены.

Отмечается, что иностранцев госпитализировали после обнаружения симптомов гриппа и высокой температуры у гражданина Японии, прибывшего в аэропорт Денпасара.

В марте стало известно, что у россиянина, который вернулся из Италии, подтвердился коронавирус. Турист прибыл в Россию 23 февраля и уехал в частный дом в Подмосковье, а через несколько дней обратился в больницу с симптомами ОРВИ, после чего у него выявили пневмонию COVID-19, вызванную вирусом SARS-CoV-2. Всех людей, с которыми он контактировал, проверяют врачи.

По последним данным, новым типом коронавируса в мире заболели больше 90 тысяч человек. Свыше 3 тысяч инфицированных скончались, а более 48 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы более чем в 75 странах мира.

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