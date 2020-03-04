Асмус уподобилась Харламову и начала есть 18 раз в день

Актриса Кристина Асмус перешла на «18-ти разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание» с целью набора веса для роли, пошутив, что уподобилась своему супругу Гарику Харламову. Об этом она рассказала в Instagram.

«У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли», — объяснила артистка. Она добавила, что перешла на «весь привычный рацион мужа».

19 февраля Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу своей худобы, поставив хештег #накормитеасмус.

Осенью 2019-год Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме «Текст». Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы.

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