Команда the Volks отпразднует день рождения в «Мутаборе»

В московском клубе «Мутабор» пройдет вечеринка sixVolks, посвященная шестилетию музыкальной команды the Volks. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторы обещают 30-часовой концерт с шестью хедлайнерами, среди которых берлинский диджей Objekt, британец Craig Richards и музыкальный исполнитель E/Tape, а также Margaret Dygas, Francesco Del Garda и Dan Andrei. Полный лайнап будет объявлен позже. Подробнее о мероприятии можно узнать в группе в Facebook.

Вечеринка запланирована на 4 апреля. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте «Мутабора».

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