Украина договорится о покупках газа из США на 20 лет вперед

Власти Украины намерены договориться о покупках природного газа из США в больших объемах на десять или 20 лет вперед. Об этом рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды в правительстве Алексея Гончарука Алексей Оржель, пишет «Экономическая правда».

По его словам, американский газ на Украину попадет через Польшу, где находятся терминалы большой мощности по регазификации сжиженного природного газа (СПГ).

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Оржель указал, что США заинтересованы в таком контракте, так как им нужен рынок для поставок СПГ. Спотовые рынки известны своей нестабильностью, поэтому американским поставщикам требуются стратегические и геополитические партнеры.

«Очень правильно и адекватно подписать 10-летний или 20-летний такой контракт», — заявил министр. Он также заметил, что подобное соглашение укрепит позиции Украины на переговорах с Россией по поводу газа. Кроме того, Киев сможет задуматься и о развитии собственной инфраструктуры СПГ. Объемы закупки Оржель не уточнил.

Украина отказалась от прямых закупок российского газа в 2015 году. Она перешла на реверсные поставки через европейские компании, которые закупали газ в России, а потом перепродавали его Киеву.

С 1 января 2020 года, после вступления в силу нового контракта на транзит российского газа в ЕС, Украина смогла осуществлять виртуальный реверс, то есть забирать российский газ сразу на своей территории.

В августе прошлого года Украина, Польша и США подписали меморандум о поставках газа. Объем должен составить шесть миллиардов кубометров в год. В свою очередь польские власти объявили, что с 2022 года прекратят закупать газ в России и перейдут на СПГ и поставки из Норвегии по новому трубопроводу.

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