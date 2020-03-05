В России начали готовиться к отмене налоговых льгот

Президент России Владимир Путин поручил провести инвентаризацию всех действующих налоговых льгот, чтобы выделить те из них, что предоставляются в обмен на инвестиции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Работу необходимо завершить до 1 июля 2020 года. Ответственным назван председатель правительства Михаил Мишустин. После этого, с 1 января 2021 года, в России останутся только льготы инвестиционного характера. Их получатель будет обязан заключить специальное соглашение, где обозначат объемы и сроки вложений.

Как следует из документа, также начата подготовка к отмене всех действующих льгот, выданных по другим правилам. В случае нарушения обязательств их получателю придется компенсировать ущерб государству в полном объеме. Исключения сделают только для территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

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В 2015-2019 годах правительство предоставило порядка 100 налоговых льгот, в результате чего бюджет потерял более триллиона рублей. В общей сложности в России сейчас действует 3,5 тысячи таких послаблений на всех уровнях.

Министр финансов, бывший первый вице-премьер Антон Силуанов ранее неоднократно заявлял о необходимости пересмотра принципа выдачи льгот, чтобы сэкономленные компаниями деньги направлялись в развитие, а не на выплату дивидендов акционерам. В конце февраля он намекал на то, что правительство разрабатывает новые подходы в этом вопросе.

В январе сообщалось, что налоговые льготы в России выгоднее иностранным компаниям. Ими пользуются 75 процентов предприятий с зарубежными собственниками и только 65 процентов российских.

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