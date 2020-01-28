Российские льготы оказались выгоднее иностранцам

Налоговые льготы в России оказались выгоднее иностранным компаниям. Ими пользуются 75 процентов предприятий с зарубежными собственниками и только 65 процентов российских производств. Об этом со ссылкой на исследование Deloitte и Центра стратегических разработок пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В совокупности из предприятий несырьевых секторов налоговые льготы получают 67 процентов. Чаще всего они применяются в отношении экспортеров и химических производств.

Реже всего налоговые льготы применяют в производстве автомобилей. Обходятся без них 44 процента предприятий, которые приняли участие в исследовании.

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Чаще всего компании пользуются региональными инвестиционными проектами, поскольку сделать это проще всего. Далее по популярности следуют льготы, связанные с капитальными вложениями, затем — использование специальных инвестиционных контрактов и послабления в рамках территорий опережающего социально-экономического развития.

Как объясняют эксперты, иностранный бизнес находится в более выгодном положении, так как перед выходом на российский рынок внимательно изучает условия в каждом регионе. Российские предприятия, в свою очередь, зачастую привязаны к какой-то территории и не способны сменить «прописку».

Во вторник, 28 января, МВД России сообщило, что ущерб от экономических преступлений, выявленных в прошлом году, составил 447,2 миллиарда рублей. При этом количество нарушений сократилось на 4,1 процента по сравнению с прошлым годом до 104,9 тысячи.

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