Российские нефтегазовые компании сочли самыми доходными в мире

Российским нефтяным и газовым компаниям по итогам 2020 года предсказали самую высокую в мире доходность в своем секторе. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Материалы по теме Приоткрыть завесу Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году

В мире доходность акций компаний из секторов нефти и газа не превысит семь процентов, счел аналитик Bank of America Карен Костанян. Однако в России при цене на нефть в 60-65 долларов за баррель по итогам текущего года она составит 8,6 процента, сказал аналитик.

Аналогичного мнения придерживаются экономисты Raiffeisenbank, которые предсказывают доходность российских компаний на уроне 8,8 процента. Самый пессимистичный прогноз озвучили в Газпромбанке, однако и по его оценке доходность нефтяных и газовых компании России по итогам 2020 года составит 7,6 процента.

Показатель российских компаний вырастет из-за массового пересмотра дивидендной политики, инициированного в 2019 году. Пересмотр связан с требованием правительства перечислять больше денег в бюджет, отмечают аналитики. Другой причиной называют рост доходов самих компаний от миллиардных инвестиций в добычу, сделанных в течение 10 лет до 2014 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!