Александр Емельяненко вспомнил о жизни в тюрьме

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram вспомнил о пребывании в местах лишения свободы.

Емельяненко рассказал, что на зоне был блатным. «Свой первый срок по изоляторам просидел. А второй срок… Мои близкие были смотрящие за лагерем, смотрящие за игрой, смотрящие за воровскими», — добавил он.

У Емельяненко есть судимость. В 2015 году спортсмена признали виновным в изнасиловании. В 2016-м он вышел на свободу и возобновил карьеру. Кроме того, боец несколько раз попадал под суд за мелкое хулиганство. Последний раз он провел под арестом семь суток за пьяный дебош в поселке Супсех в январе этого года.

Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений в MMA, еще один бой завершился вничью. 3 апреля спортсмен должен провести поединок против соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире АСА 107.

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