Соперник Емельяненко предостерег бойца фразой из «Джентльменов удачи»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов отреагировал на пост Александра Емельяненко, который прокомментировал свое освобождение из под ареста цитатой из советского фильма «Джентльмены удачи». Ответ Исмаилова опубликован в Instagram-аккаунте спортсмена.

«Эй, гаражданина! Ты туда не хади, ты в зал хади. А то кулак башка попадет, савсэм мертвый будешь (пунктуация и орфография автора сохранены, — прим. «Ленты.ру»)», — написал Исмаилов.

В оригинальной картине 1971 года фразу произносит персонаж Василий Али-Баба. В изначальном варианте она звучит следующим образом: «Эй, гаражданина! Ты туда не хади, ты сюда хади. А то снег башка попадет, савсэм мертвый будешь».

29 января Емельяненко прокомментировал свой арест измененной цитатой из «Джентльменов удачи». «Романтика. Выпил, подрался, в тюрьму», — произнес тяжеловес в видео, которое доступно в его Instagram.

21 января Анапский суд арестовал Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где он готовился к поединку против Исмаилова. Спортсмена приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко 19 декабря 2019 года. Поединок между спортсменами должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

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