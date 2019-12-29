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Александр Емельяненко узнал имя нового соперника и дату боя

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Александр Емельяненко
Александр Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко узнал имя нового соперника. Ближайший бой он проведет в апреле против соотечественника Магомеда Исмаилова. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте лиги ACA.

38-летний россиянин выступит на турнире ACA 107 3 апреля 2020-го в Москве. Детали предстоящего поединка не сообщаются. В частности, неизвестно в каком весе заявлен бой. 33-летний Исмаилов выступает в средней весовой категории. Емельяненко — тяжеловес.

19 декабря был опубликован выпуск YouTube-шоу «ХукВам», где Исмаилову удалось дозвониться до Емельяненко и вызвать последнего на бой. Тяжеловес подтвердил свою готовность выступить, попросив Исмаилова организовать поединок.

Поединок Емельяненко с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым по правилам бокса в конце ноября вызвал ажиотаж. Помимо Исмаилова, вызов тяжеловесу бросил и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. Свой последний бой по правилам MMA он провел в августе 2018-го. Тогда его поединок с американцем Тони Джонсоном завершился вничью.

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