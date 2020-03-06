Самая богатая женщина России помогла снять запрет с концертов «Ленинграда»

Продюсер Игорь Крутой вспомнил, как самая богатая женщина России Елена Батурина помогла ему снять запрет с концертов «Ленинграда» в Москве. Об этом сообщает газета «Известия».

Композитор назвал лидера группы Сергея Шнурова новой струей в музыке и признался, что артист ему симпатичен. «Когда-то его запрещали в Москве. Мэр столицы Юрий Лужков даже выпустил приказ, что Шнуров не имеет права выступать ни на одной концертной площадке города. Но это, на мой взгляд, было неправильно», — рассказал он.

Тогда Крутой обратился к жене мэра Елене Батуриной, чтобы та помогла ему исправить ситуацию. Во время показа Валентина Юдашкина она подошла к продюсеру и заявила, что сейчас самый удобный момент для разговора с Лужковым, пояснив, что сейчас две его дочери напевают матерную песню «Ленинграда».

«Это был верный ход. Я попросил мэра, чтобы он разрешил Сергею выступить на премии "Муз-ТВ" в "Олимпийском". Юрий Михайлович, царствие ему небесное, разрешил. И так мы сняли запрет на выступления Шнурова в Москве», — отметил Крутой.

Елена Батурина, которая является вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и президентом компании Inteco Management, считается самой богатой женщиной страны. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

20 февраля стало известно, что Шнуров вступил в Партию роста. Он объяснил, что был вынужден смотреть на «политические физиономии» и в один момент подумал, что сможет объяснить людям, что страну можно сделать лучше. Музыкант добавил, что считает нормальным, когда добившийся успеха мужчина после 40 помогает другим.

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