Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады

Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo News.

Аналитики заявили, что государство может лишиться около 7,8 триллиона иен (74,3 миллиарда долларов). При расчете эксперты учитывали возможную прибыть Токио, поскольку Олимпиада создает турпоток и спрос на товары и услуги примерной стоимостью в 670 миллиардов иен (6,5 миллиарда долларов).

Отмечается, что в случае отмены Олимпийских игр 2020 года ВВП Японии может сократиться на 1,4 процента в год.

Ранее ВОЗ провела телефонную конференцию со спортивными федерациями, в ходе которой обсуждался вопрос проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в условиях распространения коронавируса. По ходу конференции прозвучало предложение провести соревнования в Японии без зрителей.

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 100 тысяч человек, скончались 3460 человек, а более 55,5 тысячи вылечились. В России на 7 марта зафиксированы 13 случаев заражения. Среди них трое иностранцев на территории страны: двое граждан Китая и один итальянский студент. Вирус обнаружили у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и перевезенных в Казань. На лечении также находятся шесть заболевших в Москве и один — в Нижнем Новгороде.

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