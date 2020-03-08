Россияне стали брать больше микрозаймов на подарки россиянкам

Число микрозаймов на подарки к 8 марта выросло на 4 процента в сравнении с прошлым годом, больше всего таких займов оформили жители Московского региона, Новосибирска и Красноярска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником24».

В преддверии Международного женского дня 260 тысяч россиян оформили займы на подарки на общую сумму 2,5-2,7 миллиарда рублей. При этом в прошлом году 250 тысяч мужчин оформили микрозаймы на сумму 2 миллиарда рублей.

Ряд заемщиков, оформляющих займы в марте, часть суммы потратят на подарок, а вторую — на другие нужды, уточняют эксперты. Самыми распространенными подарками в этом году стали романтическое путешествие или свидание, косметика и парфюмерия, бытовая техника, поход в спа-салон, ювелирные изделия, меха и смартфоны.

При этом наиболее оригинальными подарками стали дрель, строительные материалы, прыжок с парашютом, посещение пластического хирурга, ремонт в квартире.

В предпраздничную неделю средний размер ссуды заемщиков-мужчин составил 19,3 тысячи рублей. Наиболее щедрыми оказались жители Санкт-Петербурга, где сумма займов достигла 22,4 тысячи рублей, наиболее скромными в этом отношении оказались жители Перми с показателем 9,1 тысячи рублей.

Как отметил член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Виктор Семендуев, более 60 процентов россиянок негативно отнеслись к тому, что мужчины купили подарок в кредит, поскольку ежемесячные выплаты могут негативно сказаться на семейном бюджете и увеличить нагрузку на него.

Ранее эксперты назвали лучшими подарками для женщин на 8 марта букет из сезонных цветов и незабываемые эмоции. От подарочных сертификатов и парфюмерии мужчинам посоветовали отказаться.

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