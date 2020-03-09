Оценен риск отмены чемпионата мира по фигурному катанию из-за коронавируса

Организаторы чемпионата мира по фигурному катанию, который в 2020 году должен пройти в Канаде, оценили риск отмены соревнований из-за коронавируса. Сообщение пресс-службы оргкомитета турнира цитирует ТАСС.
По словам организаторов, турнир должен состояться в соответствии с планом. «Мы с нетерпением ожидаем проведения чемпионата мира, Федерация фигурного катания Канады и Международный союз конькобежцев продолжают внимательно следить за глобальной вспышкой коронавируса», — отмечается в сообщении.
В оргкомитете подчеркнули, что при проведении турнира планируется следовать указаниям Агентства общественного здравоохранения Канады для защиты здоровья и обеспечения безопасности участников соревнования.
6 марта стало известно, что в условиях распространения коронавируса без зрителей предложили провести Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом Международный олимпийский комитет решил провести Игры-2020 в установленные сроки — с 24 июля по 9 августа.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2020 состоится в Монреале с 16 по 22 марта.