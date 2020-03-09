Оценен риск отмены чемпионата мира по фигурному катанию из-за коронавируса

Организаторы чемпионата мира по фигурному катанию, который в 2020 году должен пройти в Канаде, оценили риск отмены соревнований из-за коронавируса. Сообщение пресс-службы оргкомитета турнира цитирует ТАСС.

По словам организаторов, турнир должен состояться в соответствии с планом. «Мы с нетерпением ожидаем проведения чемпионата мира, Федерация фигурного катания Канады и Международный союз конькобежцев продолжают внимательно следить за глобальной вспышкой коронавируса», — отмечается в сообщении.

В оргкомитете подчеркнули, что при проведении турнира планируется следовать указаниям Агентства общественного здравоохранения Канады для защиты здоровья и обеспечения безопасности участников соревнования.

6 марта стало известно, что в условиях распространения коронавируса без зрителей предложили провести Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом Международный олимпийский комитет решил провести Игры-2020 в установленные сроки — с 24 июля по 9 августа.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2020 состоится в Монреале с 16 по 22 марта.

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