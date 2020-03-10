Кокорин рассказал о заказном характере своего дела

Российский нападающий Александр Кокорин рассказал подробности уголовного преследования после участия в двух драках в Москве осенью 2018-го. Интервью со спортсменом опубликовано в YouTube-канале «КраСава».

28-летний форвард отметил, что над делом работали 18 следователей. По его словам, некоторые из них открыто признавали, что оно носит «заказной» характер. «Из-за того, что мы пробыли там долгое время, нам должны были дать реальный срок», — считает Кокорин.

В настоящий момент футболист выступает за «Сочи» на правах аренды. «Зенит» вновь подписал контракт с игроком после его освобождения из колонии в сентябре 2019-го. По новому соглашению зарплата Кокорина составила менее 20 тысяч рублей в месяц.

Кокорин, а также его друг, футболист Павел Мамаев стали фигурантами уголовных дел после двух драк в Москве. Спортсмены были приговорены к лишению свободы в мае 2019-го. С октября 2018-го они находились под стражей и содержались в СИЗО «Бутырка».

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