Названы регионы России с самой доступной ипотекой. Ими оказались Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, расположенные в северной части страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные проведенного им исследования.

Среднегодовая ставка в 2019 году составила 9,94 процента, превысив показатели предыдущего года на 0,4 процентных пункта. В декабре она оказалась на уровне 9,01 процента, обновив исторический минимум. В целом по стране за прошедший год доступность покупки жилья в ипотеку выросла в 75 регионах, и лишь в девяти субъектах она снизилась. Меньше всего кредитов брали жители Ингушетии, Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии и Тывы, что свидетельствует о невысокой доступности ипотечных предложений в этих регионах.

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По итогам 2019 года всего в России было выдано 1,3 миллиона новых ипотечных кредитов против 1,5 миллиона в 2018 году. Несмотря на сокращение этих показателей, объем выданной ипотеки в 2019 году оказался вторым лучшим результатом в истории. При этом в стране было введено 79,4 миллиона квадратных метров жилья, что на пять процентов больше результата 2018 года. Проанализировав эти показатели, эксперты пришли к выводу, что на доступность жилья в большей степени влияют его стоимость и доходы населения, которые очень сильно разнятся по регионам.

Обвал рынка нефти, произошедший 9 марта, может помешать удешевлению ипотеки в будущем. По мнению главы аналитического департамента ГК «Регион» Валерия Вайсберга, есть большая вероятность, что в этом месяце ЦБ увеличит ключевую ставку. Аналитик предупредил, что в связи с этим банки смогут ужесточить условия выдачи займов населению.

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