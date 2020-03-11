Кандидат от Демократической партии США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс решил продолжить президентскую гонку. Об этом в среду, 11 марта, сообщает Associated Press.

Сандерс заявил, что ожидает встречи на дебатах со своим основным соперником, вице-президентом США Джо Байденом в воскресенье, 15 марта. По его словам, в этот день американцы смогут определить, кто из них подходит для роли главы государства.

«Опросы показывают, что подавляющее большинство американцев поддерживают нашу прогрессивную программу», — заключил политик.

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Ранее 11 марта издание Politico сообщило, что еще до победы бывшего вице-президента США Джо Байдена в праймериз Демократической партии 10 марта демократы обсуждали, как вывести из гонки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Отмечается, что к концу последних праймериз Байден был объявлен победителем в Мичигане — штате, который помощники Сандерса считали важным для кампании. Кроме того, бывший вице-президент заручился поддержкой избирателей в Миссисипи и, как пишет издание, перекрыл таким образом Сандерсу путь к выдвижению.

Теперь демократы хотят избежать длительных предварительных выборов, которые, по их мнению, только помогут нынешнему президенту США Дональду Трампу, и обдумывают возможность убедить Сандерса уступить Байдену.

Ранее от дальнейшего участия в президентской гонке отказались сенатор Элизабет Уоррен и бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Решение политики приняли на фоне провала в «супервторник». Отмечалось, что от снятия Уоррен может выиграть Сандерс, так как их сторонники исповедуют близкие левые убеждения.

По итогам «супервторника» 3 марта Байден заручился поддержкой 512 делегатов, Сандерс — 441. Победитель «супервторника», как правило, становится официальным кандидатом в президенты. От Республиканской партии в выборах, вероятно, будет участвовать действующий президент США Дональд Трамп. У нынешнего хозяина Белого дома нет реальных конкурентов — глава государства с огромным отрывом побеждает на праймериз во всех штатах.

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