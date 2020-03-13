Менеджер Нурмагомедова высказался о возможной отмене боя с Фергюсоном

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказался о возможной отмене боя с американцем Тони Фергюсоном из-за коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Абдель-Азиза, поединок состоится в планируемый день, 18 апреля. «Ребята, бой Хабиба против очкарика пройдет 18 апреля. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) всегда найдет выход, с фанатами или без них», — заявил агент. Он добавил, что бой должен пройти еще и потому, что люди нуждаются в зрелищах.

12 марта губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters. Именно там должен пройти поединок бойцов в рамках турнира UFC 249.

Ранее Фергюсон опубликовал в сети пост-пародию на команду россиянина. На картинке Нурмагомедов, его брат Абубакар, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов изображены верхом на конях.

Поединок Фергюсона и Нурмагомедова срывался четырежды. Россиянин за карьеру провел 28 боев и победил в каждом из них. Американец одержал 25 побед и потерпел три поражения.

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