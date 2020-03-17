Нурмагомедов отреагировал на видео тренировки Фергюсона по борьбе

Видео: tonyfergusonxt / Instagram

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон поделился видео, где он отрабатывает борцовские техники. Ролик доступен в Instagram-аккаунте бойца.

36-летний спортсмен использует ящик для занятий фитнесом в качестве манекена. Американец продемонстировал тейкдаун и бросок-суплекс. На упражнения обратил внимание будущий соперник Фергюсона россиянин Хабиб Нурмагомедов. «Зачем тренироваться в джинсах и с ремнем?» — удивился Нурмагомедов.

На 19 апреля запланирован поединок Фергюсона и Нурмагомедова, который пройдет в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Однако, место проведения турнира находится под вопросом на фоне угрозы заражения коронавирусом и связанными с этим запретами в различных штатах.

Россиянин — действующий чемпион UFC. Фергюсон является бывшим временным чемпионом организации.

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