В России обстреляли вертолет с грузом горючего

В Республике Коми обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета России, передает ТАСС.

Вертолет следовал из города Емва (Коми) в поселок Шиес Архангельской области. По предварительным данным, неизвестные произвели не менее шести выстрелов картечью в борт воздушного судна.

На борту находились четыре человека. Пострадавших в результате произошедшего нет. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

15 марта вертолет Ми-35М Минобороны России случайно произвел выстрел по жилому дому в Чите. Инцидент произошел во время разряжения боекомплекта на аэродроме Черемушки. Во время процедуры произошел сбой, из-за чего снаряд калибром 23 выстрелил и врезался в стену жилого дома. В результате было повреждено остекление и балкон на третьем этаже здания

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!