Минобороны прокомментировало случайный обстрел российской многоэтажки

В Минобороны России подтвердили инцидент со случайной атакой жилого дома в Чите. Об этом сообщает РИА Новости.

«Был один случайный выстрел из авиапушки, пострадавших нет», — прокомментировали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, вертолет Ми-35М Минобороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Инцидент произошел 15 марта во время разряжения боекомплекта на аэродроме Черемушки под Читой. Во время процедуры произошел сбой, из-за чего снаряд калибром 23 миллиметра выстрелил и врезался в стену жилого дома.

Удар оказался слабым, в результате было повреждено остекление и балкон на третьем этаже здания. Местные жители сообщили в МЧС о громком хлопке.

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