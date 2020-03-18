Российский клуб оштрафовали за посвященный Терешковой баннер

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал тульский «Арсенал» за несогласованные баннеры, развернутые во время матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что болельщики «Арсенала» вывесили баннер на восточной и западной трибунах. За это клуб был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Во время матча на трибунах появился баннер «Валя — ты просто космос», посвященный депутату Госдумы Валентине Терешковой, которая предложила внести в Конституцию поправку об пересмотре президентских сроков Владимира Путина. О причастности к появлению баннера заявила организация «Молодежка ОНФ».

Конституционный суд России 14 марта одобрил закон о поправках к Конституции. В заключении сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование. Закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Общероссийское голосование должно пройти 22 апреля.

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