Футболист поприветствовал запертых на карантине соседей и был грубо послан

Футболист «Монако» Сеск Фабрегас выложил видео в Twitter, на котором воспроизвел эпизод из фильма «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи в главной роли.

Полузащитник вышел на балкон и поприветствовал соседей, запертых на карантине из-за распространения коронавируса, однако в итоге был послан в матерной форме. «Четвертый день изоляции, люди становятся действительно напряженными», — пошутил Фабрегас.

Чемпионат Франции в данный момент прерван. «Монако» шел на девятом месте. На счету Фабрегаса 22 матча, в которых он отдал три голевые передачи.

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