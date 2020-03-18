Лидер «Здоровой нации» сел за перестрелку с таджиками на московском кладбище

Мосгорсуд вынес приговор организатору и участнику массовых беспорядков на Хованском кладбище столицы, произошедших 14 мая 2016 года. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова

Лидера общественной организации «Здоровая нация» Георгия Макарьева осудили на 3 года и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Второй фигурант дела Шахмохмад Шаптуркаев получил 2 года и 2 месяца в колонии строгого режима.

Судом и следствием установлено, что в ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся перестрелкой, в мае 2016 года у центрального входа на Хованское кладбище погибли три человека и более 30 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Макарьев организовал столкновения, чтобы силой вытеснить трудовых мигрантов из Таджикистана с территории кладбища. Одним из участников конфликта стал иностранец Шаптуркаев.

За организацию и участие в массовых беспорядках тогда было привлечено к уголовной ответственности 26 человек. Среди них начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 города Москвы «Ритуал» Юрий Чабуев, который был осужден на 11 лет колонии строгого режима, остальные получили от 3 до 11,5 года заключения.

Еще двое участников массовых беспорядков объявлены в международный розыск, их уголовные дела выделены в отдельное производство.

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