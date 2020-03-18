Мамаев задумал «глобальный переезд» из России

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что планирует покинуть Россию. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы подписчиков супруги Аланы Мамаевой в ее Instagram-сториз.

31-летний спортсмен признался, что у него в планах «глобальный переезд в другую страну». Мамаев не стал разглашать подробности, заметив, что «всему свое время».

17 марта Российский футбольный союз принял решение приостановить соревнования, которые проходят под эгидой организации, на фоне пандемии коронавируса. В частности, пауза до 10 апреля наступила в сезоне Российской премьер-лиги.

Мамаев принял участие в одном матче «Ростова» в нынешнем сезоне и успел отметиться забитым мячом. Полузащитник помог ростовчанам одержать победу над ЦСКА.

В сентябре Мамаев освободился из колонии, где отбывал наказание за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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