Глава UFC нашел место для боя Нурмагомедова и Фергюсона вне Земли

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в своем Twitter предложил место для проведения боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Уайт нашел площадку вне планеты Земля — на Луне. «Всем приготовиться», — пошутил функционер, приложив коллаж с лицами комментатора Джо Рогана и главы SpaceX Илона Маска.

Ранее 19 марта UFC официально сообщил, что турнир с участием Нурмагомедова и Фергюсона, запланированный на 19 апреля, не состоится в Нью-Йорке из-за пандемии коронавируса. При этом промоушен пока не назвал новое место проведения поединка.

Известно, что UFC не сможет организовать бой спортсменов и на запасной арене в Лас-Вегасе: там также действует запрет на публичные мероприятия. Сам Нурмагомедов предложил организовать бой в Демократической Республике Конго.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В бою с Фергюсоном ему предстоит в третий раз защищать титул.

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